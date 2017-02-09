Уже этой весной волгоградцы смогут приобрести транспортную карту льготника. Сейчас в нашем городе активно развивается автоматизированная система безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. К этому моменту к системе уже подключили 18 тысяч карт, за месяц было совершено около 200 тысяч транзакций. На территории Волгограда действуют 87 точек подключения и пополнения «электронного кошелька».

Транспортную карту льготника можно будет приобрести уже с 1 марта. Она заменит собой привычный социальный проездной бумажного образца. В первое время электронная карта и бумажный проездной будут использоваться одновременно для удобства пассажиров.

Карта льготника персонифицирована, имеет отличительный красный цвет, уникальный идентификационный номер и снабжена электронным чипом, который содержит основную информацию о владельце карты. Обладатель данной карты имеет право льготного проезда во всех автобусах, трамваях и троллейбусах.

Транспортная карта льготника выдается на пять лет в отличие от старого проездного билета бумажного образца, подлежащего ежемесячной замене. Для ее получения достаточно обратиться в любой многофункциональный центр с обычным пакетом документов: удостоверяющим личность, справкой о величине среднедушевого дохода, выданную органом социальной защиты населения Волгоградской области, справкой, подтверждающую факт установления гражданину инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид», СНИЛС.

Пункты выдачи находятся в отделениях ГБУ «МФЦ» города Волгограда по следующим адресам:

Дзержинский район: пр. Маршала Жукова, 125, (8442) 92-30-03

Красноармейский район: ул. Брестская, 19 а, (8442) 92-30-06

Советский район: ул. Даугавская, 4, (8442) 92-30-05

Тракторозаводский район: пр. Ленина, 211, (8442) 92-30-07

Центральный район: ул. Комсомольская, 10, (8442) 92-30-02

Краснооктябрьский район: ул. Богунская, 12, (8442) 92-30-08

Краснооктябрьский район: ул. Бажова, 11, (8442) 92-30-08 доб. 710

Ворошиловский район: ул. Буханцева, 20, (8442) 97-98-07

Кировский район: ул. 64 Армии, 71 Д, (8442) 92-30-04

Гражданин по-прежнему может выбрать вид транспорта, на котором планирует использовать льготный электронный проездной билет. Для этого необходимо обратиться в пункты выдачи и пополнения Транспортных карт – киоски Союзпечати, отделения Почты России, кассы МУП «Метроэлектротранс» и пополнить ее на необходимую сумму. С полным списком Пунктов выдачи и пополнения Транспортных карт можно ознакомиться на сайте: www.vlg-tk.ru. В связи с введением электронной карты стоимость проезда для граждан, пользующихся правом получения льготы, не изменится.

Памятка для пользователей транспортной карты размещена на официальном сайте администрации Волгограда в разделе «Объявления».