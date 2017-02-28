В Краснооктябрьском районе движение транспорта по одной из улиц будет ограничено на месяц. Ограничения начали действовать с 28 февраля в районе улицы Вогульской. В течение месяца здесь будут вестись ремонт подземных инженерных коммуникаций.

Движение по улице Вогульской, в районе ее пересечения с улицей им. Германа Титова, будет ограничено с 28 февраля до 1 апреля 2017 года включительно.

Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц им. Германа Титова, Верхоянской, Заполярной, переулка Вогульского.

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