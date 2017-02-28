Зима закончилась, снег сошел, и теперь мы можем наблюдать, что произошло с элементами благоустройства. Погнутые урны, отвалившиеся гранитные плиты — такую картину могут видеть жители и гости Волгограда в самом центре.

Урны, которые устанавливали в прошлом году, не продержались и сезона: ржавые и погнутые, они практически валяются на земле. Помимо покореженных урн, тут красуется отвалившаяся гранитная плитка. И как мы можем увидеть, это дело рук не вандалов. Урны были покорежены, скорее всего, во время уборки снега тяжелой техникой. К тому же на урнах теперь испытывают высокие нанотехнологии: их теперь не закрывают на ключ, как положено, а связывают рваными пакетами.

Снег сошел, и теперь мы видим, что он скрывал. Весна прекрасна, но только не в нашем городе. Кстати, скоро мы будем праздновать великий день Победы 9 мая.

А стелы с именами героев на центральной аллее Волгограда в таком состоянии, как будто битва на Волге еще продолжается.