С этого года в Волгограде вводится автоматизированная система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. С введением новой системы пассажиры будут расплачиваться за проезд с помощью электронной транспортной карты «Волна».

Изначально транспортную карту можно было приобрести только в киосках Союзпечати, кассах Метроэлектротранса и в офисе продаж. Потом к системе подключили и «Почту России», а теперь карту можно пополнить и через терминалы Сбербанка. Проект уже реализован на 15 устройствах самообслуживания. Всего в областной столице действуют 87 точек, где можно приобрести и положить деньги на электронный кошелек. Среди них 42 отделения Почты России, 20 киосков «Союзпечать», 10 пунктов МУП «Метроэлектротранс». К концу февраля к системе планируется подключить еще 45 отделений банка.

Электронная транспортная карта «Волна» дает пассажирам 10% скидку при оплате проезда. Расплачиваясь картой в автобусах, троллейбусах и трамваях, можно сэкономить порядка 2 рублей с каждой поездки. Пополнить карту через терминал Сбербанка можно наличными или безналичным способом. Совершить необходимые действия через устройство помогут профессиональные консультанты банка. Устройства самообслуживания установлены в зонах, которые работают 24 часа в сутки. Комиссия за пополнение карт не взимается.

Все интересующие вопросы по поводу электронных транспортных карт и работы общественного транспорта волгоградцы могут задать по телефону «горячей линии» 23-31-60 по будням с 8-00 до 20-00.

Адреса Волгоградских офисов Сбербанка, в которых уже можно пополнить транспортную карту:

8621/004 (ул.Ангарская, 122),

8621/010 (ул. 8-й Воздушной Армии, 47 а),

8621/101 (ул. Новороссийская, 14 б),

8621/102 (пр-кт Ленина, 48),

8621/106 (пр-кт Ленина, 1 б),

8621/200 (ул. Батова, 1),

8621/206 (ул. Н.Отрады, 17),

8621/207 (пр-кт Ленина, 209),

8621/306 (ул. Маршала Еременко, 35),

8621/320 (ул.Рабоче-Крестьянская, 41),

8621/343 (ул. 64-й Армии,44),

8621/672 (пр-кт Героев Сталинграда, 50 а),

8621/762 (пр-кт Героев Сталинграда, 1),

8621/769 (пр-кт Маршала Жукова, 165),

8621/773 (пр-кт Университетский, 25).

Справка: Транспортная карта действует во всех видах пассажирского транспорта Волгограда: в трамваях, троллейбусах, автобусах.

Стоимость проезда по транспортной карте:

— 23 рубля на скоростном трамвае;

— 18 рублей во всех остальных видах транспорта.

Приобрести карту можно у кондуктора автобусов или в одном из пунктов продажи/пополнения карт, стоимость карты 100 рублей, срок пользования 5 лет. Транспортная карта изначально пустая, ее необходимо пополнить до первой поездки. Кондукторы не могут пополнять карты. Для пополнения карты следует обратиться в пункт продажи/пополнения карт. У кондукторов автобусов ООО «Волгоградский Автобусный Парк» можно приобрести карту номиналом 200 рублей.