Начиная с 1 марта пассажиры общественного транспорта и обладатели транспортной карты «Волна» смогут использовать её в качестве проездного билета на месяц. Каждый желающий может оформить транспортную карту в качестве проездного билета на любой вид муниципального транспорта. Оформить проездной можно будет с 20 числа месяца, предшествующего действию проездного билета, по 5 число месяца, на который приобретается проездной билет.

Нововведение позволит гражданам отказаться от бумажных проездных и полностью перейти на пластиковую транспортную карту, которую можно будет пополнять любым удобным способом в соответствии с выбранным тарифом.

Сегодня воспользоваться картой «Волна» горожане могут на всех опорных и вспомогательных маршрутах муниципального транспорта: в трамваях, троллейбусах и автобусах. Количество маршрутов постоянно увеличивается: к 34, обслуживаемым ВПАТП-7, в 2017 году добавились еще 7, обеспечиваемые Волгоградским автобусным парком. На всех маршрутах опорной сети курсируют комфортные вместительные низкопольные автобусы на газомоторном топливе.

Тарифы на проездные билеты для граждан останутся прежними:

Автобус — 900 рублей,

Трамвай или троллейбус — 950 рублей,

Трамвай + скоростной трамвай — 1100 рублей,

Троллейбус + трамвай + скоростной трамвай — 1350 рублей.

Приобрести Транспортную карту, а также записать на нее тариф проездного билета можно в киосках «Союзпечать», отделениях Почты России, точках «Метроэлектротранса». Пополнить счет можно и в 15-ти отделениях Сбербанка. С полным списком точек продаж и пополнения можно ознакомиться на сайте www.vlg-tk.ru.

Также, начиная с апреля этого года транспортной картой можно будет расплачиваться еще на 10 вспомогательных маршрутах. В рамках программы по реализацие комплексной транспортной схемы в городе ведется замена микроавтобусов комфортным и безопасным транспортом средней вместимости, а также происходит изменение маршрутов и введение новых в соответствии с потребностями волгоградцев. Наведение порядка в дорожно-транспортной сфере позволит разгрузить магистрали города, повысить их безопасность и пропускную способность.