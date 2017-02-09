«МегаФон» проанализировал потребление интернет-трафика в ведущих вузах Волгогада. Наиболее активными пользователями Сети оказались студенты ВолГУ.

Сети 4-го поколения в последнее время стали более доступны. Да и ассортимент гаджетов вырос почти вдвое, а средняя их стоимость снизилась почти в четыре раза. Для примера, самый дешевый гаджет в салонах «МегаФона» стоит всего 2990 руб.

В ТОП-5 вошли ВолГУ, ВолгГТУ, ВолгГМУ, ВГСПУ и ВА МВД РФ. ВолГУ - 54% ВолгГТУ - 47% ВолгГМУ - 41% ВГСПУ - 40% ВА МВД РФ - 38%

В исследовании применялся анализ интернет-трафика на базовых станциях LTE «МегаФон», обеспечивающих покрытие вузов и студенческих общежитий, включая дополнительные корпуса. Допустимая погрешность данных, вероятность попадания в выборку пользователей не из числа студентов и сотрудников вузов не превышает 15%.

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Доступная цена гаджетов позволяет студентам приобретать неплохие устройства и использовать все их возможности в сети 4G. Согласно подсчетам, самыми активными пользователями сети 4G являются студенты ВолГУ, именно они используют 54% от всего интернет-трафика, остальные 46% учащихся до сих пор находятся в сети 3G. За ними следует Волгоградский технический университет, тут услугами сети 4G пользуются 47% учащихся, далее Волгоградский медицинский университет – 41%, за ним Волгоградский социально-педагогический университет – 40%, ну и закрывает рейтинг Волгоградская академия МВД России – 38%.