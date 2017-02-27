В последний день масленичной недели проходило множество различных мероприятий. Как мы уже сообщали ранее, на главной площади города Масленица не удалась. Но зато чуть ниже к Волге состоялось уже традиционное мероприятие «Стенка на стенку». Данное мероприятие проходит ежегодно на Масленицу, вот и в этом году организаторы решили не отступать от своих традиций.

Организаторами мероприятия выступают начальник управления молодежной политики РАНХиГС Шипулин Владимир и руководитель бойцовского клуба «Дмитрий Донской» Чариков Дмитрий. «Стенка на стенку» проводится в нашем городе уже с 1993 года, и из года в год набирает все большую популярность среди мужской половины. Каждый год на мероприятие собирается все больше участников, к примеру, в этот раз было более ста человек.

Мероприятие проходит без лишний агрессии, скорее наоборот, дабы избежать агрессивного поведения, подобные мероприятия нужно проводить чаще. Ведь именно такие «шуточные» бои и способствуют выплеску эмоций: тут либо сходить в спортзал, либо посетить подобное мероприятие. Бои проходят под пристальным надзором организатора Владимира Шипулина, который направляет ребят и руководит всеми действиями. «Шуточные» бои проходят под игру на народном инструменте (гармошка или балалайка). За те годы, что «Живой Волгоград» пишет об этом мероприятии, мы видели и то, и другое.

Во время мероприятия участники «бились» и стенка на стенку, и в одиночных поединках, и даже перетягивали канат. Эмоции лились через край не только у участников, но и у прохожих, которые, проходя мимо, останавливались понаблюдать.

Отметим, что «Стенка на стенку» — это одно из немногих мероприятий, которые до сих пор проходят весело и задорно. Другим организаторам не помешало бы поучиться.

Кстати, принять участие в данном мероприятии мог любой желающий. Ну а если вы по каким-то причинам не смогли принять участие, но очень хотели — не расстраивайтесь и готовьтесь к следующими разу. Заранее узнавайте дату и время проведения и приводите с собой друзей.

Как проходили мероприятия в предыдущие годы вы можете посмотреть по ссылкам: 2016 год и 2015 год