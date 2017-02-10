Из-за морозов многие небольшие водоемы покрылись людом, а это грозит гибелью рыбы. Чтобы предотвратить гибель рыбы специалисты природного парка «Донской» провели противозаморные мероприятия на озере Колдаир.

В конце зимы на водоемах, скованных толщей льда, нередко наблюдается такое явление, как замор рыбы. Он возникает из-за значительного снижения количества кислорода в воде. Если процесс начался, то остановить его сложно.

Чтобы обеспечить свободный доступ кислорода к воде сотрудники парка вместе с представителями ГИМС, МЧС, а также Иловлинского лесничества спасали рыбу от замора на одном из самых крупнейших водоемов природного парка «Донской» — озере Колдаир. Специалисты сверлили лунки, в которые вставляли снопы камыша, вырубали майны, а также производили аэрацию воды – насыщение ее кислородом — с помощью мотопомпы.

Подобные работы уже проводились в январе на других водоемах. По мнению сотрудников парка, они позволят водным животным благополучно пережить последние морозные дни и дождаться весеннего таяния льда и вскрытия водоемов.