На днях в Советском районе Волгограда состоялся спортивный праздник «Ловкие, смелые, сильные, умелые», который был посвящен 74-ой годовщине победы советского народа в Сталинградской битве. В спортивном состязании приняли участие ученики МОУ СШ № 54, МОУ СШ № 93, МОУ СШ № 111, МОУ СШ № 129, МОУ СШ № 140, МОУ гимназия № 15 Советского района.

В рамках соревнований школьники должны были преодолеть 9 этапов эстафеты. Все без исключения участники прошли эстафету и показали судьям, на что они способны. По завершении эстафеты гости и участники смогли увидеть показательные выступления тхэквандистов: спортсмены из спортивного клуба «Торнадо» продемонстрировали на публике свои умения. А в завершении праздника кадеты 8 «А» класса МОУ СШ № 54 Советского района Волгограда устроили флешмоб «Гимн Российского движения школьников».

Все команды были отмечены Грамотами ВРО «Всероссийской федерации школьного спорта», а также председатель ВРО «Всероссийской федерации школьного спорта» торжественно передал в дар школам участникам спортивный инвентарь, который необходим для качественного тренировочного процесса: мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, форму и баулы для мячей.

«Волгоградская область всегда славилась большим количеством спортивных талантов. Поэтому немаловажно осознавать, насколько значима поддержка массового спорта, а именно — вовлечение в спорт как можно большего количества детей, школьников. Передача в дар школам спортивного инвентаря позволит развивать дополнительное образование детей и молодежи физкультурно-спортивной направленности и вовлекать обучающихся в занятия физкультурой и спортом. Мы со своей стороны и дальше будем делать все возможное, чтобы спорт в регионе развивался, особенно на базе общеобразовательных учреждений. Желаю, чтобы наши дети росли сильными, здоровыми и талантливыми», – подчеркнул председатель ВРО «Всероссийской федерации школьного спорта».

В мероприятии приняли участие: Дмитрий Федюшкин, депутат Волгоградской городской Думы, председатель ВРО «Всероссийской федерации школьного спорта», руководители и преподаватели общеобразовательных учреждений и учащиеся Советского района Волгограда.