Уже сейчас родители волгоградских школьников могут подать документы на компенсацию стоимости приобретенных школьных проездных билетов на поездки в общественном транспорте. Прием документов уже начался. Родители могут обращаться в отделы субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации города.

Чтобы получить компенсацию стоимости приобретенного проездного билета для школьника, необходимо принести справку из образовательного учреждения, которое посещает ребенок, а также указать реквизиты счета, на который будут перечисляться денежные средства. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Форма справки из образовательного учреждения утверждена решением Волгоградской городской Думы, в ней содержится информация о сроках действия, фотография учащегося, подпись руководителя и печать учреждения.

В последующие месяцы для возврата потраченных денег родителям достаточно будет предоставлять только проездные билеты, в том числе одновременно за несколько месяцев: например, в апреле за январь, февраль и март 2017 года.

Адреса отделов:

Ворошиловский и Центральный районы — ул. им. Буханцева, д. 20;

Дзержинский район — ул. Хорошева, д. 30а;

Кировский и Советский районы — ул. 64-й Армии, д. 16;

Красноармейский район — ул. Бахтурова, д. 31;

Краснооктябрьский район — ул. Бажова, д. 11;

Тракторозаводский район — ул. Дзержинского, д. 38.

График работы отделов: понедельник – пятница с 8-30 до 17-30, обеденный перерыв с 12-30 до 13-30.

В настоящее время для удобства граждан по вторникам и четвергам часы работы отделов продлены до 19:00.