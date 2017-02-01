Уже в который раз волгоградцы смогли увидеть пленение фельдмаршала Паулюса и взятие немецкого госпиталя. Реконструкции проходили в честь празднования 74-й годовщины Победы в Сталинградской битве. Организаторами мероприятий выступили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с ВИК «Пехотинец» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Чтобы все желающие смогли увидеть реконструкции, были организованы несколько сеансов. Несмотря на это, зрителей было много, и каждый хотел лично увидеть воссозданные события военных лет. Реконструкторы, как обычно, постарались и воссоздали все детали в мельчайших подробностях. Одежда, место расположения каждого актера, игра, слова и даже обстановка. Все выглядело так, будто мы перенеслись на много лет назад во времена войны.

Первым реконструкторы показали пленение фельдмаршала Паулюса. Пришедшие смогли посмотреть, как был взят в плен немецкий командир. Из истории: «Утром 31 января 1943 года немецкий военачальник (с 1943 года — генерал-фельдмаршал) и командующий 6-й армией — Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс через офицеров штаба передал советским войскам просьбу о сдаче в плен. После дополнительных переговоров с прибывшими начальником штаба 64-й армии генерал-майором И. А. Ласкиным и двумя офицерами, Паулюс к 12 часам 31 января 1943 года был доставлен в Бекетовку, где его встретил командующий 64-й армией генерал-лейтенант М. С. Шумилов. В тот же день Паулюс был допрошен. В мемуарах адъютанта Паулюса В. Адама указывается, что при знакомстве Шумилов назвал пленного командующего «фон Паулюсом», на что последний указал, что не является дворянином.» На реконструкции зрителям показали момент пленения немецкого военачальника.

После этого действие перенеслось в немецкий госпиталь, где санитарки выполняли свои обязанности и оказывали медицинскую помощь раненым солдатам. Как и на первой реконструкции, все детали и действия были выполнены в мельчайших подробностях.

Подобные мероприятия очень полезны для патриотического воспитания молодежи, ведь читать книги у нас мало кто любит, а вот вживую посмотреть на то, как проходили эти события, пойдут многие. Если вы не смогли побывать на реконструкции, не расстраивайтесь, в следующем году она наверняка снова повторится :-)