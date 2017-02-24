Каждый из нас с детства слышал красивые истории про города, существование которых непрерывно связано с водой и зачастую является их главной характеристикой. Сегодня, когда улицы Волгограда местами превратились в неглубокие речушки, эти истории кажутся как никогда близкими и знакомыми. Венеция – знаменитый город НА воде, Атлантида – загадочное место ПОД водой, Волгоград – героический край В воде.

Зима, как все мы уже поняли, распрощалась с нами еще на целый год, а весна начала старательно избавляться от напоминаний о стуже – снеге. Все это привело к большому количеству воды на дорогах, а «Живой Волгоград» не мог не воспользоваться возможностью и отправил в путешествие всеми любимые бумажные кораблики.

Не каждый год Волгоград так сильно затапливают талые воды, однако, несмотря на недовольство коммунальщиков и всяких ворчунов, наша редакция, как и большинство жителей города, рада ручьям на дорогах.

К этому явлению легко адаптироваться – стоит только запасти парочку ярких резиновых сапог и тебе уже все нипочем! К тому же громадные лужи даже в умах самых серьезных жителей города будят воспоминания о счастливых деньках из детства – и вот уже, рядом с мальчишкой, которого отправили за хлебом, по лужам хлюпает взрослый мужчина с широченной улыбкой.

О какой депрессии может идти речь, когда Волгоград, выходя из своей зимней спячки, дает множество поводов для улыбок и самого настоящего счастья? Вода на улицах радует не только возможностью вернуться в детство, но и сближает всех жителей города, помогает в поисках новых знакомых. Вот сколько раз за последние дни вы, в прямом смысле этого слова, столкнулись с кем-то, обходя эти самые лужи? А из больших дорог наши пути превратились в узкие тропинки, где людям приходится чуть не держаться друг за друга, чтобы не промочить ноги. Чем же это не поводы для знакомств?

И в заключение, «Живой Волгоград» хотел бы посоветовать своим читателям, поскорее обуться в резиновые сапоги, намотать на шею цветастый шарф и провести время на улице, ведь, в город пришло долгожданное потепление. Наслаждайтесь первыми весенними деньками, и не обращайте внимание на лужи, если они не радуют вас. Они в нашем регионе были, есть и будут, тут акцент на другое.