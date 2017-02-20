Уже в марте этого года состоится открытие выставочного зала Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова после реконструкции. Оценить отремонтированный выставочный зал можно будет уже 1 марта, именно в этот день и состоится открытие. В этот день гости смогут не только оценить обновленное пространство, но и стать одними из первых, кто увидит уникальный выставочный проект «Начало».

Выставочный проект «Начало» призван воздать дань уважения всем музейным профессионалам, служителям культуры, благодаря труду которых возник в нашем городе художественный музей, сегодня носящий имя Ильи Машкова. Экспозиция объединила более 140 произведений, с которых началось формирование собрания Волгоградского музея изобразительных искусств – единственного художественного музея региона.

В уникальную экспозицию также вошли и произведения зарубежных художников из городов-побратимов Волгограда, что свидетельствует об особом трепетном отношении мирового культурного сообщества к нашему городу. Проект приурочен к открытию после длительной реконструкции выставочного зала ВМИИ – современного музейного пространства, не имеющего аналогов в Волгограде.

Как отмечают специалисты, установленная система климат-контроля, обновленное освещение и экспозиционное оборудование позволят принимать выставки из других собраний, развивать творческие контакты с музеями мира. Зал станет пространством для проведения масштабных акций, концертов, работы студий для детей и взрослых.

На открытии планируется присутствие руководителей центральных российских музеев, оказавших неоценимую поддержку при формировании волгоградского музея. Торжественная церемония открытия состоится 1 марта в 15:00 (вход по приглашениям), 2 марта вход на экспозицию для всех желающих будет свободный, с 3 марта зал заработает в штатном режиме — по билетам.

Выставка «Начало» будет работать до 23 апреля 2017 г. в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова по адресу: Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 37. Время работы выставочного зала с 11-00 до 19-00, по четвергам с 12-00-20-00. Выходной день – понедельник. Справки по телефонам: 8(8442)38-24-44, (8442) 38-59-15.