Волгоградцы могут побывать в «Ледниковом периоде», не имея при этом машины времени. Уже совсем скоро в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится торжественное открытие выставки «Ледниковый период в Сарепте».

Как поясняют организаторы выставки, гости смогут познакомиться с животными, которые заселяли территорию Нижнего Поволжья, где сейчас живем мы, многие десятки тысяч лет назад. Таких животных мы называем ископаемыми. Их останки с давних времен люди находили на волжских берегах. Житель колонии Сарепта, Александр Кноблох, еще в XIX веке, понимая их научную ценность, предпринимал работы по сбору и отправке таких останков в Зоологический музей в Санкт-Петербурге. Впоследствии его именем был назван неизвестный ранее вид ископаемого верблюда.

И вот сегодня жители Волгограда имеют шанс увидеть своими глазами тех существ, которые жили на нашей земле задолго до нас. Посетители вместе с А. Кноблохом смогут совершить прогулку вдоль берега Волги, отыскать кости вымерших животных и посмотреть, как они выглядели при жизни.

В экспозиции выставлены экспонаты из фондов музея-заповедника, находки, сделанные дайверами в волжских глубинах, а также редчайшие находки из арктической тундры, собранные в краю вечной мерзлоты. К таким относятся зубы шерстистого носорога и мамонта. Представлен и уникальный экспонат — шерсть мамонта, жившего около 40 тысяч лет назад. Кроме того, внимание гостей музея безусловно привлекут орудия древних людей и материалы, из которых они были изготовлены.

Выставка откроется 17 февраля в 15:00 и будет работать в течение года.