В нашем регионе очень популярна ярмарочная торговля и, поэтому наведение порядка в этой сфере очень важно. На данный момент ведется работа по определению ярморочных мест. В 19 муниципальных образованиях Волгоградской области уже отведено 105 таких мест. В ближайшее время их станет больше.

Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, в нашем регионе продолжается работа по наведению порядка в сфере потребительского рынка. Ярмарки являются востребованными среди населения и местными товаропроизводителями. Места для их проведения предлагают муниципальные образования, а утверждает их областное профильное ведомство.

К этому моменту определено 105 мест для организации ярмарок в Волжском, Урюпинске, Михайловке, Фролово, а также в 15 муниципальных районах: Жирновском, Иловлинском, Котовском, Кумылженском, Киквидзенском, Новониколаевском, Руднянском, Октябрьском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Суровикинском, Камышинском, Ленинском, Николаевском и Новоаннинском.

В настоящее время в облпромторг на утверждение поступили заявки и паспорта мест проведения ярмарок из Алексеевского, Даниловского, Старополтавского, Городищенского, Чернышковского районов и города Камышина. В остальных муниципалитетах работа по определению ярмарочных мест продолжается.