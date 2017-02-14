Волга подмерзла и на данный момент речные трамвайчики не могут осуществлять переправу людей с о. Сарпинский. Но это не прервало сообщение с островом. Сейчас переправа людей осуществляется посредством аэросаней муниципальной спасательной службы.

Альтернативный водный транспорт начал работать после остановки речных судов с 9 февраля. Аэросани муниципальной спасательной службы, подготовленные специально для работы в условиях. В задачи экипажа входит транспортировка пассажиров, а также доставка медикаментов и иных предметов первой необходимости на остров.

Как сообщил председатель городского комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников: «Первых пассажиров перевезли в минувший четверг — это шесть учителей местной школы. Всего с 9 по 13 февраля на аэросанях было перевезено свыше 250 человек. Также еще два аэробота из парка спецтехники МУ «Служба спасения Волгограда» находится в полной готовности и при необходимости приступят к работе».

Планируется, что аэросани будут курсировать от станции Руднева до Сарпинского и обратно до тех пор, пока на Волге не появятся условия для движения водного транспорта.