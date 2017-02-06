Накануне празднования 74-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде прошла военно-историческая реконструкция «Пленение генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса». Реконструкция проходила в музее «Память». В тот день зрители смогли увидеть, как пленили немецкого командира. А спустя несколько дней состоялся допрос.

Фельдмаршала Паулюса допрашивали в Кировском районе Волгограда в здании бывшего клуба работников СталГРЭСа. Организаторами военно-исторической реконструкции выступили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с военно-историческим клубом «Пехотинец» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Во время реконструкции зрители смогли увидеть сцену первого допроса генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса генерал-лейтенантом Михаилом Шумиловым в штабе 64-й армии. Это историческое событие состоялось 31 января 1943 года в поселке Бекетовка Кировского района Сталинграда в 12 часов дня, сразу после пленения фельдмаршала в подвале универмага.

Подобная реконструкция проводится уже не впервые. Впервые она состоялась в 2015 году. За это время интерес волгоградцев к данному мероприятию возрос, и теперь каждый год жители и гости Волгограда могут лично посетить реконструкции пленения и допроса генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. В нашей публикации вы сможете посмотреть, как это было в первый раз: «Паулюса наконец-то допросили».