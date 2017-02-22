Уже завтра вся страна будет отмечать День защитника Отечества и в честь этого праздника нас жлут долгие выходные. В эти выходные также попадает и праздник прощания с зимой Масленица. Ну так и вот, что бы вы знали куда можно сходить в эти дни «Живой Волгоград» решил вам сделать памятку.

23 февраля в 21:00 — «Праздничный салют» на Центральной набережной города.

С 24 по 26 февраля — «Соревнования по спортивным танцам за кубок губернатора Волгоградской области» во Дворце спорта.

25 февраля:

в 7:00 — «Чемпионат по ловле рыбы на мормышку со льда» в заливе реки Ахтуба;

в 9:00 — «Международный фестиваль корейской культуры» Волжский в ФОК «Авангард»;

в 11:00 — Детский концерт «Зимние посиделки» в МУК «Волгоградконцерт», камерный зал;

в 11:00 — «Турнир по снежному регби» стадион ВолГАУ

в 14:00 — «Масленичный разгуляй» в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

26 февраля:

в 10:00 — 2Межрегиональный турнир по Каратэ-WKF — КУБОК КОЛИЗЕЯ» в спортивном комплексе «АЛЬЯНС-БАСКЕТ»;

в 11:00 — «Масленица» Детский день в музее ИЗО им. И. И. Машкова;

в 11:00 — «Масленица» на площади Павших Борцов;

в 12:00 — «Стенка на стенку» в поселке Верхнезареченский (Селезневка)., ул Дежнева, 2Д (Тракторозаводский район);

в 13:00 — «Дино» Масленица в «Солнечной долине»;

в 15:00 — «Широкая Масленица» в Комсомольском саду.

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