В городе решили заняться заброшенными территориями. И первым объектом стала законсервированные в 80-е годы прошлого века Северная площадка и Прибрежный корпус Волгоградского тракторного завода.

Территория площадью 158 га в Тракторозаводском районе, в которую входят неиспользуемые сегодня земельные участки ВГТЗ и участок бывшего кислородного завода, может приобрести статус территории комплексного и устойчивого развития. Это стало возможным благодаря вступлению в силу с 1 января 2017 года изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков.

Вопрос по данным территориям будет рассматривать на публичных слушаниях, которые состоятся 10 апреля 2017 года. После утверждения предлагаемых изменений на этих землях появится возможность строительства объектов общественно-делового и культурно-развлекательного назначения, а при условии соблюдения экологических требований — возможность возведения жилых комплексов с необходимой социальной инфраструктурой.

Если территория получит новый статус, то необходимо будет определить границы конкретных территорий, входящих в установленную зону, где земельные участки используются неэффективно, имеются аварийные и подлежащие сносу здания и сооружения, а уже после разработать документацию по планировке, определяющей конкретные места для возведения общественно-деловых зданий, современных жилых и социальных объектов, прокладки дорог и коммуникаций. В итоге город может получить благоустроенный микрорайон, обеспеченный транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой.

Добавим, что приоритетное право на осуществление комплексного и устойчивого развития закреплено за правообладателями земельных участков, расположенных на данной территории. Если в течение 6 месяцев после утверждения нового статуса территории собственник не начнет благоустраивать территорию, то муниципалитет объявит аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории с инвестором.