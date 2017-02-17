На строительной площадке стадиона «Волгоград Арена» рабочие приступили к сбору вантовой системы. Работы по сборке вантовой кровли, из-за трудоемкости и сложности процесса, занимают несколько месяцев. Подъем вантовой системы на проектную высоту намечен на весну.

Стоит отметить, что стадион «Волгоград Арена» будет первым в России стадионом на 45000 зрительских мест с вантовой системой кровли (единственный и меньший по размеру аналог вантовой системы находится в Краснодаре). При проектировании спортивной арены учитывался зарубежный опыт, но стадион в Волгограде уникален и не имеет аналогов в мире – для каждого подобного объекта разрабатывается индивидуальный проект вантовой кровли.

Особенность вантовой кровли в том, что вместо массивных металлоконструкций, несущими элементами являются прочные стальные канаты, именно они и будут удерживать всю конструкцию. Такая конструкция и прочная и подвижная одновременно. Она рассчитана на значительные перепады температуры, которые присуще нашему региону. Также спроектированная кровля рассчитана на снеговую нагрузку в 120 кг/м2 (сможет выдержать вес более 7000 тонн).

Вантовую конструкцию можно сравнить с велосипедным колесом. Она имеет 2 контура (внешнее и внутреннее кольцо) между которыми натянуты радиальные тросы (ванты). Они изготовлены из высокопрочной стали с пределом прочности 1570 МПа. Общий вес вантовой системы составляет порядка 2300 тонн, в общей сложности в ней задействовано более 12 км тросов.

Сейчас рабочие ведут сборку всей конструкции. Она проделывается на земле. На данный момент на стадионе воздвигнуты временные конструкции на которых и ведется сборка. После сборки всю конструкцию предстоит поднять и закрепить. Подъем будет происходить поэтапно. Все работы выполняются под надзором специалистов компании-проектировщика и завода-изготовителя вантовой системы, которая произведена в Швейцарии.

После того как вантовая система будет смонтирована и поднята в проектное положение (верхняя отметка – 48 м), на нее установят мембранное покрытие. Цветовое решение кровли будет выполнено в белых, синих и голубых цветах.