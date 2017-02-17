На строительной площадке стадиона «Волгоград Арена» рабочие приступили к сбору вантовой системы. Работы по сборке вантовой кровли, из-за трудоемкости и сложности процесса, занимают несколько месяцев. Подъем вантовой системы на проектную высоту намечен на весну.

Стоит отметить, что стадион «Волгоград Арена» будет первым в России стадионом на 45000 зрительских мест с вантовой системой кровли (единственный и меньший по размеру аналог вантовой системы находится в Краснодаре). При проектировании спортивной арены учитывался зарубежный опыт, но стадион в Волгограде уникален и не имеет аналогов в мире – для каждого подобного объекта разрабатывается индивидуальный проект вантовой кровли.

Особенность вантовой кровли в том, что вместо массивных металлоконструкций, несущими элементами являются прочные стальные канаты, именно они и будут удерживать всю конструкцию. Такая конструкция и прочная и подвижная одновременно. Она рассчитана на значительные перепады температуры, которые присуще нашему региону. Также спроектированная кровля рассчитана на снеговую нагрузку в 120 кг/м2  (сможет выдержать вес более 7000 тонн).

Вантовую конструкцию можно сравнить с велосипедным колесом. Она имеет 2 контура (внешнее и внутреннее кольцо) между которыми натянуты радиальные тросы (ванты). Они изготовлены из высокопрочной стали с пределом прочности 1570 МПа. Общий вес вантовой системы составляет порядка 2300 тонн, в общей сложности в ней задействовано более 12 км тросов.

Вантовая система. Из чего она состоит

Сейчас рабочие ведут сборку всей конструкции. Она проделывается на земле. На данный момент на стадионе воздвигнуты временные конструкции на которых и ведется сборка. После сборки всю конструкцию предстоит поднять и закрепить. Подъем будет происходить поэтапно. Все работы выполняются под надзором специалистов компании-проектировщика и завода-изготовителя вантовой системы, которая произведена в Швейцарии.

После того как вантовая система будет смонтирована и поднята в проектное положение (верхняя отметка – 48 м), на нее установят мембранное покрытие. Цветовое решение кровли будет выполнено в белых, синих и голубых цветах.

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