Очередная викторина от «Живого Волгограда». На этот раз мы посвятили её всеми любимому мультфильму «Трое из Простоквашино». Каждый из нас хоть раз да смотрел этот мультфильм. Мы знаем каждого героя и любим их с детства, а некоторые фразы даже используем в своем лексиконе. Так насколько же мы хорошо знаем этот мультфильм? Проверить это можно очень просто. Пройдите викторину и узнайте, стоит ли вам пересмотреть мультик, или же вы заядлый любитель этого мультипликационного фильма.

На данный момент викторину прошли 116 раз.

С чем ел бутерброд дядя Фёдор во время знакомства с котом Матроскиным? Варенье Масло Сыр Колбаса Правильно! Неправильно! - Что кот Матроскин ответил на вопрос почтальона Печкина о сундуке с кладом? за дровами ходили на рыбалку ходили за грибами ходили за ягодами ходили Правильно! Неправильно! - Глаза какого цвета были у дяди Фёдора? Зеленые Карие Красные Голубые Правильно! Неправильно! - На какой курорт отправились родители дяди Фёдора? Москва Камышин Сочи Дубовка Правильно! Неправильно! - Как зовут почтальона Печкина? Андрей Иванович Алексей Олегович Игорь Иванович Сергей Викторович Правильно! Неправильно! - Какую популярную телепередачу СССР напоминала маме дяди Фёдора их квартира? Что? Где? Когда? Санта Барбара Ералаш Спокойной ночи малыши Правильно! Неправильно! - Что папа Дяди Фёдора хотел открутить одному дяде, который подарил цветы маме дяди Фёдора? Прочие конечности Нос Уши Руки Правильно! Неправильно! - Как мама дяди Фёдора добралась до деревни Простоквашино, после концерта? На лыжах Страшно представить На машине На поезде Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Простоквашино Вы ответили на %%score%% из %%total%% вопросов Поделитесь своими результатами Facebook Facebook