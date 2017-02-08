Очередная викторина от «Живого Волгограда». На этот раз мы посвятили её всеми любимому мультфильму «Трое из Простоквашино». Каждый из нас хоть раз да смотрел этот мультфильм. Мы знаем каждого героя и любим их с детства, а некоторые фразы даже используем в своем лексиконе. Так насколько же мы хорошо знаем этот мультфильм? Проверить это можно очень просто. Пройдите викторину и узнайте, стоит ли вам пересмотреть мультик, или же вы заядлый любитель этого мультипликационного фильма.
На данный момент викторину прошли 116 раз.
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