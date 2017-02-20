В минувшие выходные в Советском районе прошли соревнования по Волгоградскому биатлону. Соревнования проходили по живописным местам поселка Новостройка на Лысой горе. До соревнования допускались те спортсмены, которые имели необходимое лыжное снаряжение для самостоятельного прохождения дистанции и соответствующую подготовку. Несовершеннолетние участники допускались к соревнованиям только в присутсвие родителей или опекунов. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию за короткое время и показать лучшей результат по стрельбе.

Волгоградский биатлон проводится с 2011 года. Все началось с формата эстафеты, а потом перешло в нынешний формат биатлона. На Лысой горе соревнования проводятся с 2013 года, но в прошлом году биатлон был отменен из-за отсутствия снега. Нынешний год выдался снежным и дал возможность провести спортивные состязания.

Морозы отступили, а снег ещё не растаял, самое оптимальное время для проведения подобных мероприятий. И самим участникам и тем, кто за них болел, такая погода только на руку. Единственным недостатком был ветер, но и он никак не помешал.

Спортсменам необходимо было преодолеть дистанцию. Для каждой группы участников было подготовлено несколько дистанций разной протяженности. Дистанция состояла из следующих этапов: старт, первый круг, стрельба из положения «с колена», штрафной круг, второй круг, стрельба из положения «стоя», штрафной круг, третий круг, финиш. Участники должны были выполнить все это за минимальное время. Стрельба выполнялась из пневматических самозарядных винтовок для страйкбола пластиковыми шариками по мишеням, на каждую стрельбу давалось по 5 выстрелов, необходимо поразить 3 мишени. Диаметр мишени 100-120 мм, расстояние до мишени 10-12 м. За каждую незакрытую мишень участнику начисляли один штрафной круг.

По окончании соревнования состоялось награждение победителей. Ну а как только результаты будут объявлены, мы обязательно дополним публикацию.