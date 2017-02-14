Вступление

Помните, когда появилось классическое телевизионное вещание?

Помните, как раньше бежали к телевизору и сидели там по несколько минут, переключая каналы в надежде найти что-нибудь интересное?

Сейчас вы смотрите телевизор?

Действительно смотрите, или по большей части он работает как фоновый источник шума?

Уже давно и для многих телевизор перестал быть чем-то особенным. Для многих это просто элемент интерьера. Другие и вовсе перестали их покупать или включать, находя все что нужно в интернете.

“Классическое телевидение умерло!” — таким мог быть заголовок этой статьи, но не будет. Телевидение не умерло, оно изменилось. Многое в современном мире претерпевает большие изменения, и телевизор уже не тот, каким был раньше, он стал лучше, удобнее, доступнее, комфортнее. Если для вас это еще не так, мы расскажем, как это исправить.

Современные технологии, в особенности интернет-сервисы, меняют многие сферы жизни и даже индустрии. Один из примеров — UBER и прочие службы такси. Видео-контент — не исключение. Уже давно существуют сервисы, которые направлены на изменение телерадиовещания. Один из таких — МегаФон.ТВ. Давайте взглянем на него поближе и разберемся во всем подробнее.

Коротко.

МегаФон.ТВ — сервис «видео по требованию». Без рекламы. Частично бесплатно.

Долой рекламу.

Как часто вы щелкаете каналы в поисках чего-то интересного? Уверены, что часто. Каналов стало настолько много, что кажется, что выбор большой, а посмотреть в действительности нечего. Как правило, виной тому — реклама и несовпадение интересов зрителя. О последнем поговорим чуть позже.

В сервисе МегаФон.ТВ отсутствует реклама как таковая. Иными словами, вы можете смотреть фильм или сериал без опасений внезапно услышать звонкие джинглы. Несмотря на то, что реклама — двигатель торговли, здесь ее нет. Хорошо ли это? Несомненно.

Video on demand.

Видео по требованию — таким термином подобные сервисы характеризуются за рубежом. В чем суть?

Давно ли вы пользовались программой телепередач? Скорее всего, вы уже забыли, что это такое. Больше не нужно искать, что смотреть — выбирайте! Выбирайте и смотрите любые фильмы или сериалы в удобное время. Это действительно удобно, учитывая, что новинки в МегаФон.ТВ появляются одними из первых. Например, первый показ сериала “Игра Престолов” был именно в МегаФон.ТВ.

Раз видео по требованию, значит, его можно включить когда нам нужно и выключить. А еще можно ставить фильм на паузу. Попробуй по обычному ТВ перемотать рекламу!

Территории нет!

Говоря про video on demand, надо учитывать тот факт, что требовать его можно когда угодно и самое главное — где угодно! Сервис доступен на SmartTV, смартфонах на базе Android и iOS, а также в браузере на ПК. Иначе говоря, даже в поездке легко удастся насладиться любимым сериалом или фильмом, на которые порой даже не хватает времени.

Трафика ноль!

Позитивной особенностью является отсутствие учета трафика при просмотре с мобильных устройств или через Wi-Fi модем. Любой фильм в интернете может занимать гигабайты. Здорово, что здесь для вас их нет.

Цена страху ноль!

“И все это бесплатно?” — спросите вы.

Зайдя на сайт сервиса или открыв приложение, вы сможете бесплатно в течение ограниченного времени опробовать 2 пакета сериалов.

Также абонентам с тарифным планом “Все включено” абсолютно бесплатно доступны пакеты ТВ-каналов, которые можно смотреть в любом месте и в любое время. За фильмы, к сожалению, придется платить, но взамен вы получить удовольствие от высокого качества изображения и звука.

При активации пробных пакетов сериалов следует помнить, что отписаться можно только на странице самого пакета. В личном кабинете МегаФона такой возможности, к сожалению, нет, а на сайте МегаФон.ТВ нет и личного кабинета, который, наверное, и не нужен. Перед началом платного периода вам придет смс-уведомление.

Итого.

Каковы ваши впечатления? Нам данный сервис показался интересным. Телевидение в кармане, фильмы в высоком качестве по нажатию кнопки, множество сериалов. Когда-то были телефоны с возможностью приема ТВ-сигнала и выдвижной метровой антенной. Здорово, что все это в прошлом, ведь эти возможности доступны теперь через интернет и на базе сотовой связи. А когда-то мы и мечтать о таком не могли.

Нужно ли подключаться и использовать — решать вам, но наше мнение — попробовать бесплатный период обязательно стоит!