Инна — совладелец фитнес клуба Griff  

 «Мечтай, а я буду воплощать», — это сказал мне супруг, когда мы только поженились. И я мечтала. О крепкой семье, ребенке, возможности заниматься любимым делом — все сбылось. Однажды мне приснился сон, в нем мы с мужем открыли собственный тренажерный зал, спустя 3 года сон воплотился в жизнь. Тогда и встал вопрос выбора оператора для корпоративной связи. Остановились на МегаФоне, зная их качество и ассортимент «красивых» городских номеров.

Сегодня у нас 2 зала в Волгограде и один в Михайловке. А началось все с банальной мечты и желания стать лучше. После родов я хотела прийти прежнюю форму, мой супруг очень меня поддержал в этом. Как и многие молодые мамочки, я начала заниматься дома. Муж всегда активно тренировался — он профессиональный спортсмен. Количество тренажеров росло, и в один прекрасный день мы поняли, что они просто не помещаются у нас дома. Тогда решили — пора открывать зал для таких же энтузиастов и мечтателей, как мы.

И вновь мечты. Мы хотели запоминающийся номер для рабочего телефона.  500-100 или 522-522 — как вам? Сложно забыть, да?
Так мы и стали большими друзьями с оператором!

Конечно, сегодня для бизнеса одного телефона не достаточно. Мы активно пользуемся интернетом. Это очень важно. Инстаграм и телеграмм — самые популярные программы. Думаю, этим никого не удивишь, но наш профиль в инстаграме один из самых популярных в городе. Конечно, дело в коннекте, но немаловажно и то, что интернет везде ловит, трафика всегда хватает до конца месяца, думаю, те кто живет активной жизнью в соцсетях меня поймут. Как досадно, когда новое видео или фото просто не грузится. С 4G мы таких проблем не знаем. Просто работаем. Мы вообще привыкли много и в удовольствие работать. Когда-то я посмотрела фильм «Тайна», он был для меня откровением. Там говорили: «Мы все притягиваем в свою жизнь то, о чем думаем», — и это действительно так. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, мы много работали, и сегодня вокруг нас такие же мечтатели. Те, кто хотят стать лучше, ставят цели и добиваются их, а мы помогаем им в этом.

 Жизнь — это вдохновение! Я черпаю его во всем: в семье, в занятиях спортом, в хороших фильмах. Кстати, у «Мегафон» есть крутое приложение MegaFon.TV, с ним я смотрю классные фильмы прямо со смартфона в любимом зале и никогда не перестаю мечтать.

Ты абонент МегаФона? И тебе есть что рассказать? Тогда пришли на почту a@l34.news с заголовком «Я мечтаю попасть в Рубрику МегаЛюди» короткую информацию о себе: чем занимаешься, как развлекаешься, а еще адрес твоей странички в соцсети. И кто знает, может быть следующее интервью мы напишем именно про тебя.

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