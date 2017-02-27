Весна уже наступит послезавтра, а чтобы она побыстрей наступила, в минувшие выходные состоялись проводы зимы. По всему городу проходили праздничные мероприятия, во многих местах были угощения в виде блинов и традиционное сжигание чучела. Но сейчас мы перенесемся за город и посмотрим, как же провожали зиму там.

Порядка семидесяти человек решили для себя, что они будут гостями праздника в «Солнечной долине», где организаторы в лице Волгоградского областного благотворительного фонда защиты животных устроили «Дино Масленицу». Почему Дино? А все потому, что мероприятие проводилось в «Солнечной долине» на территории приюта для бездомных животных «Дино Волгоград».

Здесь для гостей подготовили очень насыщенную и яркую программу. В неё вошли традиционные забавы, выступление фольклорного ансамбля «Гомониха», хороводы, конкурсы, угощение и, конечно, сжигание чучела Масленицы. Но самым ярким и впечатляющим было конное шоу, которое показали девушки «Солнечной долины».

Конное шоу было одним из главных развлечений «Дино Масленицы». Расписные лошадки, красивые девушки в нарядах, которые, без сомнения, показали высший класс. Все это и многое другое порадовало гостей и оставило бурю эмоций от праздника. К тому же, каждый желающий мог пообщаться с лошадками и сделать фото на память. Детки также остались довольными. Они смогли поиграть с лошадкой в мячик, который они катали ей, а она им отвечала тем же.

Помимо конного шоу, гостей ждали и традиционные забавы. К играм и веселью организаторы приготовили и угощения в виде блинов с чаем и плова, приготовленного на углях. Поначалу было что-то типа покупки по талонам — «все по 50», но потом все начали раздавать всем и бесплатно. Также гостям за скромный благотворительный взнос предлагали покататься на лошадке в манеже или по лесу.

Гости уехали довольными. А потом описали свои впечатления в соцсетях.

Денис Разумов: «Масленица в «Солнечной Долине» удалась на все сто! Фольклорный ансамбль, блины, крафтовый плов, показательные выступления и лошадки, лошадки, лошадки! К ним я с пустыми руками не езжу: два кило морковки бархатные носы мигом слопали и очень просили ещё :)»

Анжела Макарова: «Ну мы-то как раз в славянской теме все. Поэтому у нас все было организовано в соответствии с правилами славянских обрядов. Даже чучело было сделано по всем правилам: у нее был кармашек, куда мы положили записочки с пожеланиями, от чего хотим избавиться. Настоящие славянские хороводы — это вообще мощнейший эгрегор! В этнических костюмах были почти все, даже Ксюху одели, благо подруга у меня Валентина в консерватории фольклор преподает. Еще из положительного: был вкуснейший плов (на костре в казане готовили), очень вкусные блины , шикарное конное шоу! А одна наша волонтер с лошадью Мадонной вообще чудеса дрессировки показала: она у нее как собака играла в мячик, раскатывала и закатывала ковер, ложилась, переворачивалась по команде, аппортировала предметы — удивилась даже я».

Фото предоставлены Владой Белоусовой.