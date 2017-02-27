В минувшее воскресенье по всему городу отмечали проводы зимы — последний день Масленичной недели. Как обычно, на праздник горожанам обещали блины и сжигание чучела Масленицы. В основном, так и было на мероприятиях: людей угощали блинами, а по завершению праздника было сожжено чучело, но только не на главной площади города.

Тут пришедших ждали развлечения в виде различных игр и только. Блины тут не раздавали, а продавали, а насчет сожжения чучела было сказано, что из-за сильного ветра жечь чучело не будут. Хотя отметим, что в других местах сильный ветер никак не помешал, и чучела были сожжены. Да и с блинами тут было все очень печально — гости, пришедшие на праздник, ели сладкую вату и яблоки.

Как и Новый год, Масленица в этом году была не просто скучная, а просто унылая, как и все последние праздники. При том, что праздники, организованные активными волгоградцами, всегда удаются на славу.