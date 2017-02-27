В сентябре 2016 года редакция «Живого Волгограда» решила посмотреть, а как все-таки будет выглядеть город без рекламы. Мы потратили немало сил и времени, чтобы в фоторедакторе преобразить кусочек улицы в центре города, освободив его от рекламы. Наши труды были опубликованы в статье «Центр города без рекламы», и это не осталось без внимания.

Скажем честно: мы даже и не надеялись, что участок улицы с отредактированной фотографии когда-нибудь преобразится. И уже сегодня мы наблюдаем совершенно другую картину, отличающуюся от той, которая была ещё осенью того года. Реклама постепенно исчезает, и улицы освобождаются. Теперь мы можем видеть фасады домов, а не уродливые рекламные баннеры.