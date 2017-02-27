В сентябре 2016 года редакция «Живого Волгограда» решила посмотреть, а как все-таки будет выглядеть город без рекламы. Мы потратили немало сил и времени, чтобы в фоторедакторе преобразить кусочек улицы в центре города, освободив его от рекламы. Наши труды были опубликованы в статье «Центр города без рекламы», и это не осталось без внимания.
Скажем честно: мы даже и не надеялись, что участок улицы с отредактированной фотографии когда-нибудь преобразится. И уже сегодня мы наблюдаем совершенно другую картину, отличающуюся от той, которая была ещё осенью того года. Реклама постепенно исчезает, и улицы освобождаются. Теперь мы можем видеть фасады домов, а не уродливые рекламные баннеры.
Хотя освобождение города от рекламы происходит достаточно медленно, но все же изменения уже заметны. А это значит, что мы потихоньку движемся к свободным от рекламы улицам. И хотя реклама — это не главная беда Волгограда, но одна из насущных. Поясним почему: мы, жители Волгограда, может и привыкли видеть город завешанным и заставленным рекламными баннерами. Но вот приезжие немного в недоумении: почему центр города «раскрашен, как цирковой клоун».
А ведь уже в следующем году в наш город будут приезжать сотни и тысячи гостей. И разве Волгоград может оставаться таким, каким он есть сейчас? Мы начали с небольшого фото, обработанного в фоторедакторе, и показали, как может выглядеть город без рекламы. Наш труд хоть и был маленьким, но сделал своё небольшое дело. Может, будем и дальше улучшать город всеми возможными способами, какими мы располагаем?
Всем спасибо.
Поделитесь публикацией с друзьями, пусть и они насладятся видами города без рекламы! 👇👇👇
Начать обсуждение →