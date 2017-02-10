Последний месяц зимы выдался не очень теплым, но грустить не стоит, ведь именно такая погода нужна для проведения соревнований по зимним видам спорта. В ближайшие дни в Волгограде пройдут сразу два мероприятия, посвященные «Всероссийскому дню зимних видов спорта».

11 февраля в 9:00 в Волгограде начнутся Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017». На трассу, проложенную недалеко от усадьбы «Сосновый бор», планируют выйти несколько тысяч человек: среди них и те, кто лишь в первый раз встал на лыжи, и те, кто катается на профессиональном уровне, а также всеми любимые звезды-олимпионики.

А в 12:00 в молодежном центре «21 век» начнется корейский Новый год «Соллаль-2017». Гостей ждут традиционные игры, такие как: метание деревянных стрел, которыми нужно попасть в лузу, сбивание плит бумажными пулями из рогатки, а также настольная игра с палочками и камнями юннори.

12 февраля с 8:00 на ледовом катке «Новое поколение» начнется хоккейный матч юных учеников ВО ДЮСШ по зимним видам спорта. А в 12.00 – ледовая площадка распахнет свои двери для учеников школ и студентов вузов. Для них свои показательные выступления готовят юные фигуристы. В 11.00 на катке СК «Волчок» пройдут показательные выступления фигуристов, соревнования юных хоккеистов, мастер-классы и дискотека на коньках для всех желающих.

В 12:00 в ДК «Метроэлектротранс» начнется традиционный зимний косплей-фестиваль «Супермишки». В программе фестиваля дефиле выступления (демонстрация костюма и отыгрыш героя участником), сценические постановки (театральная зарисовка длительностью 10 минут на свободную тему), танцевальные постановки, вокальные выступления и выставка фоторабот, присланных дистанционно.

Вот такие мероприятия нас ждут в эти выходные. Все подробности об этих и других мероприятиях ищите в нашем календаре.