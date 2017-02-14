Уже скоро весна, снег растает и солнышко начнет пригревать. А до наступления весны нас ждет праздник прощания с зимой — Масленица.

Справка: Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2017 году отмечается с 20 по 26 февраля. Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.

Праздничные мероприятия в Волгограде намечены на 26 февраля. В этот день в центре города для жителей и гостей города будет проходить насыщенная праздничная программа. С 11:00 на площади Павших Борцов начнутся народные гулянья, с русскими забавами и сжиганием чучела Масленицы по завершению праздника.

Для развлечения гостей тут будут работать сразу несколько интерактивных площадок с розыгрышем призов и подарков. На игровых площадках пришедших будет ждать аттракцион «Масленичный столб»; площадка мужских состязаний «Богатырские забавы»; «Музей Энштейна»; «Трогательный зоопарк»; для развлечения самых маленьких гостей будет организована «Детская площадка» — русские народные игры и забавы, мастер-класс по изготовлению кукол-берегинь, игра на деревянных народных инструментах; «Скоморошьи потехи» — потешные конкурсы и состязания, мастер-класс по ходьбе на ходулях, прыжки через гигантские скакалки, перетягивание каната и многое другое.

Ну и куда же без праздничного угощенья. Каждый пришедший сможет отведать горячих блинов, а также посетить праздничную ярмарку. Все это время на сцене будут выступать творческие коллективы, а кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.

Приходите 26 февраля в 11:00 на площадь Павших Борцов. А что бы не забыть подписывайтесь на наш календарь, где все события собраны в одном месте.