Как съездить в Уфу, когда в кармане 44 рубля

Однажды редакция «Живого Волгограда» задалась вопросом: зачем ехать в Уфу и что там можно посмотреть? Оказалось, что здесь можно увидеть настоящий хоккей. Этого аргумента оказалось вполне достаточно, поэтому «Живой Волгоград» отправился в дивную Уфу за впечатлениями. Положа руку на сердце, мы можем сказать, что с полным удовлетворением насладились хоккеем, и чудный город смогли одним глазком посмотреть. Отправляясь в поездку, мы решили не использовать наличные, а на практике проверить банковскую карту «МегаФон». Признаемся сразу, благодаря карте предусмотрительно взятыми наличными мы воспользовались только один раз.

После приземления Уфа нас встретила по-настоящему зимней погодой, которая, к великому сожалению, вызвала 10-бальные пробки. В связи с этим такси Яндекс, Убер, и Гет нам вызвать не удалось из-за отсутствия машин поблизости. Однако в Уфе от аэропорта до города ходит автобус, им мы, собственно, и воспользовались.

Доехать от аэропорта до города стоит 44 рубля, по самому городу — 25 рублей, а при наличии местной транспортной карты — 20 рублей. Это единственная трата, где нам пришлось воспользоватся наличкой.

Уфимские трамвайчики ничем не примечательны, но окруженные густо падающими снежинками они выглядят сюрреалистично. Вообще, нам, волгоградцам, такое количество снега было крайне непривычно. Его в Уфе так много, что хоть на импорт отправляй.

Полюбоваться на заснеженный город — это восхитительно, но все же главной целью в Уфе у нас было посещение хоккейного матча, а если точнее — «Недели звёзд хоккея».

В Волгограде хоккей посмотреть можно по телевизору или на ледовом катке, на котором тренируется наша молодежная команда. Увидеть настоящий «взрослый» хоккей мы смогли в Уфе.

Конечно, Уфа — город не близкий, и полететь туда посмотреть на игру сможет далеко не каждый. Но самые заядлые фанаты, наверное, все же хотели бы побывать на «Неделе звезд хоккея». А все потому, что это большой спортивный праздник, посвященный это замечательной игре. Ведь именно здесь можно увидеть игроков молодежных и женских хоккейных клубов, спортсменов из следж-хоккея и, конечно, игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Побывав в Уфе с 15 по 22 января, любители хоккея смогли насладиться матчами команд из разных городов России и других стран мира. Ну а самым ожидаемым событием недели хоккея стало шоу мастеров и матч звезд КХЛ. В этом году ежегодная встреча дивизионов «Востока» и «Запада» в формате «Матча звезд» проходила в девятый раз.



Начнем мы с прилегающей площади «Уфа-Арена». Организаторы, скажем вам, потрудились на славу. Тут вырос целый город изо льда, тематика скульптур посвящена, естественно, хоккею. Куча фотографий со скульптурами теперь будет долго напоминать всем о поездке в Уфу, в том числе и нам.

Далее перемешаемся в холл стадиона, где для фанатов было организовано множество зон. Тут можно было взять автограф у своего любимого игрока и даже сделать фото на память.

Ну а теперь вперед на трибуны — занимать свои места. Но если вы думаете, что мы сразу увидели хоккейный матч, вы ошибаетесь. В первый день «Недели звёзд хоккея» зрителей (и нас тоже) ждало незабываемое зрелище — Шоу мастеров звезд КХЛ. Церемония открытия игр началась с проекционного шоу на льду.

Зрелище было очень красочным и ярким. После проекционной феерии на лёд вышли игроки, участвующие в матче, и маскоты (талисманы клубов КХЛ). Поприветствовав друг друга, игроки приготовились к соревнованиям.

В одном из конкурсов игрокам предстояло проехать круг быстрее всех. По итогам этого «забега» титул «Самый быстрый игрок» получил Энвер Лисин из клуба Салават Юлаев. Он проехал 150-метровый круг за 12,450 секунды.

В этом году компания МегаФон отмечает свой 15 день рождения, в честь этого события компания увеличила рекорд спортсмена в денежном эквиваленте в 15 раз. Кстати, этот результат стал новым рекордом за всю историю матчей звезд. После завершения конкурса на лед пригласили Айрата Уразаева — капитана команды Башкирские Пираты, играющей в следж-хоккей. По итогам ему был передан сертификат на сумму 650 000 рублей.

По итогам конкурсов победителями стали игроки «Востока». Они выиграли со счетом 5:2. В последующие дни зрители смогли увидеть игры сильнейших, а точнее — сильные игры отличных команд. Победителем оказался «Восток» в лице команды дивизиона Чернышёва.

По завершении матчей мы ещё успели сделать несколько фотографий на память из Башкирии и посмотреть город, который, к слову, очень красив зимой. Зима в Уфе настоящая, снежная. Побывав в этом городе и пробираясь через снежные сугробы и барханы, мы порадовались, что волгоградская зима более мягкая, периодически радующая детвору и взрослых снежком и катанием с горок.