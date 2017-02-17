Не так давно на популярном американском сайте deviantart.com появилась занятная публикация.

Cайт Deviantart – уникальная интернет площадка для художников, фотографов и иллюстраторов, где они могут быстро делиться своими работами, обсуждать идеи и даже продавать их.

На этом самом сайте, известный американский художник Джед Дохерти (Jed Dougherty) под никнеймом «Jebriodo» опубликовал занятный пост. По сложившейся традиции главной героиней изображения стала женщина, но не простая, а легендарная скульптура «Родина-мать зовет». Джед вообще отличается особым интересом к «женской» теме. Мифические богини, супер женщины, накаченные, в одних латах или совсем обнаженные, в окружении выдуманных цветов и пейзажей женщины — вот героини его иллюстраций.

В этот раз художник себе не изменил. Он рассказал «Живому Волгограду», что просто представил, как бы вели себя супер герои, если бы посетили монумент.

Согласно описанию самого автора, Советская суперженщина(Soviet Superwoman- героиня множества американских комиксов, участница Второй мировой войны) и Валькирия на выходные отправились в Волгоград увидеть монумент Mother Russia (именно так, называет его художник). Валькирия предлагает Советской суперженщине сфотографироваться в такой же позе, ради веселья. Однако, та отказывается. Место не то… слишком уж величественное, настраивающее на глубокие, мрачные мысли….

Удивительно, как художник, который никогда не был в Волгограде смог прочувствовать идею монумента и атмосферу, царящую на высоте 102. Джед признается, что увидел изображение статуи случайно, масштаб и экспрессия статуи вдохновил его на создание собственной иллюстрации, которая, кстати была нарисована в подарок другу художника.

Интересно, что многие пользователи сайта не узнали на рисунке монумент «Родина-мать зовет», а некоторые из посетителей вообще подумали, что это плохо нарисованная Статуя Свободы в Нью-Йорке.

Как думаете, удалось ли художнику добиться сходства с монументом? И стоит ли вообще так фантазировать на тему памятников Второй мировой войны?