Олег — арт-директор бара «Белая лошадь»



Утро, ночь — для меня нет разницы. День начинается с вибрирующего телефона, им же и заканчивается, я всегда на связи — это необходимое условие работы. Мы качаем город!

Обычно я сижу за столиком и тихо наблюдаю за происходящим. Порой листаю сайты в планшете. Веду себя тихо и скромно. Моя работа уже сделана, теперь я просто наблюдаю, оцениваю.«Большинство людей считают, что арт-директор — это человек, пришедший посмотреть концерт между бесчисленными оргиями и попойками. Это не так».

Для меня все началось пять лет назад. Как-то сидели с друзьями в баре, общались и поняли, что этому городу не хватает хорошего бара. Так и появился «Black dog». Как самый молодой из нашей компании, я стал заниматься всей арт-частью. Как следствие — город получил бар с крутой музыкой и атмосферой. Мы тогда «взорвали» Волгоград! Все от 18 до 35 были у нас. Я делал так, что они приходили.

«Самое сложное в этой работе — общение с музыкантами. Они же все звезды! Либо непризнанные, либо признанные, а я для них кто…?» Важно уметь общаться, строить диалог. Здесь сотовая связь должна быть на высоте. Я больше 10 лет на «МегаФоне». В моей работе нет малозначительных нюансов: райдер артистов, время выступления, целевая аудитория, — все должно быть просчитано заранее, иначе проект провалится. Бар находится в полуподвальном помещении, но интернет и связь «МегаФон» ловят даже здесь, любые рабочие вопросы могу решать оперативно в любой точке города. ««Белая лошадь» — место намоленное, легендарное, и мне нужно просто поддерживать эту легенду».



P.S. Легенды Олег не только создает, но и старательно в них верит. Фронтальная камера его планшета, например, заботливо заклеена белым лейкопластырем. Безграничные возможности современных гаджетов и интернета для него не пустой звук. Видимо, не хочет, чтобы за ним присматривали:) А вы верите в такую возможность?



Ты абонент МегаФона? И тебе есть что рассказать? Тогда пришли на почту a@l34.news с заголовком «Я мечтаю попасть в Рубрику МегаЛюди» короткую информацию о себе: чем занимаешься, как развлекаешься, а еще адрес твоей странички в соцсети. И кто знает, может быть следующее интервью мы напишем именно про тебя.