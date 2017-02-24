В Волгограде отметили День защитника отечества. Праздничные мероприятия начались с утра на площади Павших Борцов. Тут состоялась торжественная церемония возложения цветов к братской могиле. В мероприятие приняли участие руководители всех силовых и надзорных ведомств.

Среди пришедших почтить память воинов также были ветераны Великой Отечественной войны и военных действий, общественники жители и гости города и области, представители казачества, депутаты Государственной, Волгоградской областной и городской дум, активисты движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, школьники и студенты.

Участники возложили венки и цветы к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 65-й армий, погибших при защите Сталинграда. Всего в мероприятии приняли участие порядка ста человек.

Отметим, что в рамках празднования Дня защитника Отечества во всех районах Волгоградской области прошли «Уроки Мужества», а сегодня организованы молодежные акции и праздничные концерты. А вечером на центральной набережной города жителей и гостей ждал праздничный салют.