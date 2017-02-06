А вы знали, что в нашем городе проходит множество экскурсий, на которые может попасть каждый? Конечно, они не бесплатные, однако цена весьма доступна. Есть пешие экскурсии, а есть и на транспорте. Знали ли вы, что в Волгограде курсирует экскурсионный трамвай?

Да-да, именно трамвай. Скажете, что катаясь на трамвае, можно увидеть не так уж много? Ошибаетесь! Если вы решитесь прокатиться на экскурсионном трамвае, вы сможете узнать историю знаменитого Зацарицынского форштадта, познакомиться с его достопримечательностями, а также увидеть самые интересные здания и послушать легенды.

Маршрут экскурсионного трамвая начинается у Детского центра, проходит по Радомской улице, а заканчивается на улице Ким. Стоимость взрослого билета – 300 руб. с человека, детского – 250 руб. с человека, на групповые экскурсии предоставляется скидка – стоимость билета 180 руб. с человека. Организатор экскурсий – Агентство развития туризма г. Волгограда. Экскурсии проводятся каждую субботу.

Кстати, «Живой Волгоград» был на открытии экскурсионного трамвая. Все, что мы там увидели, вы можете посмотреть в нашей публикации: «В Волгограде запустили первый экскурсионный трамвай».