Экологи уже начали готовится к весне, а точнее к весенним паводкам. До начала весны сотрудникам комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области необходимо обследовать территории 16-ти паводкоопасных районов области. Им необходимо обследовать предпаводковое состояние около сотни водных объектов и гидротехнических сооружений.

Работы по обследованию паводковых районов области проводятся ежегодно в целях безаварийного пропуска паводковых вод и минимизации возможного ущерба от подтопления объектов жилой и социальной инфраструктуры. Главная задача — выявить условия, препятствующие свободному прохождению паводковых вод с учетом высоты снежного покрова и толщи льда на водоемах.

Одновременно оценивается техническое состояние основных гидротехнических сооружений. В настоящее время специалисты уже побывали в Алексеевском, Жирновском, Кумылженском, Киквидзенском, Камышинском, Михайловском, Котовском, Фроловском, Чернышковском, Новоаннинском и Еланском районах. В ближайшие недели предстоит обследовать водные объекты и ГТС в Клетском, Иловлинском, Октябрьском, Старополтавском и Ольховском районах. Напомним, данные предпаводковых обследований позволяют разработать необходимые мероприятия для решения водохозяйственных проблем. Так, с учетом этих данных в том числе, за предыдущие три года капитально отремонтированы 13 ГТС в Камышинском, Жирновском, Киквидзенском, Урюпинском и Октябрьском районах. До 2020 года облкомприроды планирует провести ремонт в общей сложности 54 ГТС.