В Волгограде с января месяца сразу два опорных автобусных маршрута изменили конечную остановку, а точнее продлили маршрут. Изменения были внесены на основании предложений горожан.

Так маршруты под номером 6 и 21 изменили конечную остановку в центре города и теперь довозят пассажиров до железнодорожного вокзала. Также на маршрут № 6 по соглашению с Международным аэропортом Волгоград вышел новый низкопольный автобус МАЗ 2015 года выпуска, который курсирует в варианте экспресс, выполняя минимумом остановок. Теперь экспресс автобус курсирует с учетом расписания авиа-рейсов.

Помимо этого автобусный маршрут под номером 21 ждет ещё несколько изменений. Планируется, что автобус по 2-й Продольной магистрали будет двигаться до ул. Невской, после чего поворачивать в сторону железнодорожного вокзала. Подобное изменение сделает более удобной пересадку на другие ключевые и вспомогательные маршруты.

Как отмечает директор МУП «ВПАТП №7» Алексей Симоненко: «Для нас важна обратная связь с пассажирами, мы внимательно относимся ко всем предложениям, которые получаем от жителей по «горячей линии»».

Напомним, что все вопросы и предложения, касающимися транспортного обслуживания, можно задать на «горячую линию», по телефону 23-31-60 в будние дни с 8:00 до 20:00. По этому номеру волгоградцы могут получить информацию о том, какой общественный транспорт обслуживает конкретную территорию города, сведения о работе автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси. По этому же номеру принимаются предложения о работе городского общественного транспорта.