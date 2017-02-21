На каком топливе работала старая котельная в поселке Гумрак, замещенная «Концессиями теплоснабжения» современной блочно-модульной котельной? на газе на мазуте на дровах на угле Правильно! Неправильно! -

Если вытянуть в одну линию все водопроводные и канализационные трубы Волгограда, по этой трубе можно будет добраться: До Путина До вершины Джомолунгмы До побережья Марокко До Луны Правильно! Неправильно! -

Сколько тепла потребляет весь Волгоград в течение отопительного сезона? Достаточное для кругосветного путешествия на «Титанике» Достаточное для запуска межорбитального космического корабля Достаточное для поддержания горения дров в камине загородного дома в течение тысячи лет Достаточное для часа работы Большого андронного коллайдера Правильно! Неправильно! -

Какое количество телефонных звонков в месяц принимает круглосуточный контакт-центр «Концессий водоснабжения»? до 1000 звонков 12000-16000 звонков 2000-3000 звонков 5000-7000 звонков Правильно! Неправильно! -

Каким инновационным материалом, впервые примененным в Волгограде «Концессиями теплоснабжения», заизолированы наружные теплопроводы в Кировском районе? вспененный каучук керамические волокна наноструктурированный магний пенополиуретан Правильно! Неправильно! -

В 2016 году полезный отпуск холодной питьевой воды составил 100 616 900 кубометров. Если измерять это количество воды в граненых стаканах, то получится: 307 миллионов стаканов 503 миллиарда стаканов 100 миллионов кубов? Вы все врете, столько воды невозможно поднять из Волги! Не знаю, мне в попугаях измерять как-то привычнее Правильно! Неправильно! -

Какой энергетический гигант советской эпохи заменила в Волгограде реконструированная котельная №2? ВолгоГРЭС Волжскую ГЭС ТЭЦ-2 ТЭЦ-3 Правильно! Неправильно! -

С 1 апреля начнется поливной сезон, и у жителей частного сектора, не имеющих водомера, будет взиматься дополнительная плата за полив. Оплата за воду в поливной сезон по счетчику по сравнению с платежом по нормативу в среднем будет ниже: То на то и выйдет На 150 рублей В 3-4 раза По счетчику все равно будет дороже Правильно! Неправильно! -

Сколько в Волгограде водопроводов? Два Один Четыре Три Правильно! Неправильно! -