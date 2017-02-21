Коммуналка – самая таинственная часть города. Все знают, что она есть, но большинство даже не подозревает, какая это огромная система, сколько людей круглые сутки трудится над тем, чтобы в домах волгоградцев были вода и тепло. «Живой Волгоград» совместно с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения» предлагает читателям оценить свои знания о коммунальной инфраструктуре Волгограда и тех изменениях, которые в ней происходят.
Викторины Что ты знаешь о волгоградской «коммуналке» и о том, как #ЖКХменяется?
Что ты знаешь о волгоградской «коммуналке» и о том, как #ЖКХменяется?
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