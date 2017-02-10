Многие считают, что Волгоградская промышленность потеряла свой потенциал: большинство заводов и фабрик в регионе закрыты, а существующие предприятия морально устарели и находятся на грани банкротства.
Живой Волгоград совместно с интернет-порталом ВолгаПромЭксперт решил развеять эти мифы и предлагает читателям оценить свои знания о деятельности промпредприятий, работающих на территории Волгоградской области.
На данный момент викторину прошли с горем пополам 166 раз. Она реально сложная!
Начать обсуждение →