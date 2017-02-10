Многие считают, что Волгоградская промышленность потеряла свой потенциал: большинство заводов и фабрик в регионе закрыты, а существующие предприятия морально устарели и находятся на грани банкротства.

Живой Волгоград совместно с интернет-порталом ВолгаПромЭксперт решил развеять эти мифы и предлагает читателям оценить свои знания о деятельности промпредприятий, работающих на территории Волгоградской области.

На данный момент викторину прошли с горем пополам 166 раз. Она реально сложная!

Какую продукцию в городе Волжский производит итальянское предприятие «Изопан РУС» Макароны Равиоли Сэндвич-панели Из-за санкций компания закрылась Правильно! Неправильно! - Какое новое производство скоро откроется на Волгоградском Алюминиевом заводе? Производство обожженных анодов Производство закаленных катодов Производство алюминиевой чушки Завод давно закрыт и ничего не производит Правильно! Неправильно! - Сколько на территории Волгоградской области крупных и средних промышленных предприятий? Около 900 Порядка 400 Менее 250 Где-то 35-40 Промышленности в Волгограде нет, все производства закрыты и люди сидят без работы Правильно! Неправильно! - Что производит российско-американское предприятие «Силд Эйр Каустик»? Бытовую химию Пищевые добавки Пищевую пленку Сельскохозяйственные удобрения Правильно! Неправильно! - Продукция, выпускаемая ЗАО «НИКОМАГ», является Импортозамещающей Экспорториентированной Продукцией для собственных технологических нужд предприятий входящих в ГК «НИКОХИМ» Правильно! Неправильно! - Волгоградское предприятие «ЛАЙТ- ФУДС» производит семечки под брендом «Без тормозов» «Без Грызунофф» «Без понтов» «Просто семечки» Правильно! Неправильно! - Предприятие «Альтернатива-Волга» в числе прочей продукции производит: Мебель ручной работы Вареники ручной работы Игрушки ручной работы Занимается сборкой компьютеров Правильно! Неправильно! - Как называется одно из крупнейших многопрофильных предприятий отечественного оборонного комплекса России, расположенное в Волгограде? ОАО «ЦКБ ТИТАН» ОАО «ПО «Баррикады» АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» ЗАО «ФГУ ПЦ «СПЕЦМАШПРОМ» Правильно! Неправильно! - «Газпром Химволокно» производит: фото gazpromhv.ru Оборудование для нефтегазовой промышленности Продукцию для шинных заводов и производства резино-технических изделий Задвижки для газопроводов Продукцию для АЗС компании «Газпром» Правильно! Неправильно! - На каком предприятии установлена самая большая канатная машина в России? Филиал «Волгоградский» АО «Редаелли ССМ» АО «Волгоградский Канатный завод» «Камышинский текстиль» «Газпром Химволокно» Правильно! Неправильно! - Помогло ли продуктовое эмбарго «Волгоградскому чапельному заводу» (ОАО «ВЧЗ») стать крупнейшим производителем данной продукции в России? Да, помогло, но качество итальянской продукции лучше Нет, не помогло. Лидерами на этом рынке являются китайские предприятия. К 2018 году «ВЧЗ» планирует стать монополистом в России и для этого получил господдержку Такого завода в Волгограде не существует Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Промышленных предприятий Волгоградской области Вы ответили на %%score%% из %%total%% вопросов Поделитесь своими результатами Facebook Facebook