Ни для кого не секрет, что здоровый образ жизни в последнее время набирает популярность во всем мире. Тысячи людей бросают вредные привычки и начинают заниматься спортом, правильно питаться, следить за своим здоровьем. Бесспорно, это не может не радовать. После закрытия ночных клубов открываются спортивные, с отказом от «вредных» хобби в нашу жизнь вливается все больше оздоровительных и не менее интересных занятий. И сегодня «Живой Волгоград» расскажет вам об одном из последних событий в мире ЗОЖа.

Нам удалось пообщаться с Андреем Родимцевым — одним из велосипедистов, проехавших по льду Волги от Саратова до Волгограда. Вместе со своим напарником Александром Коршуновым он завершил свою 10-дневную экспедицию только вчера — 26 февраля.

Целью этого проекта стало привлечение внимания к велосипеду как к внедорожному транспортному средству. Аналогов данной экспедиции еще нет. В общей сложности, ребята прошли 500 км, однако не все это расстояние было пройдено по льду, как планировалось, — экстремалы встретили немало трудностей на своем пути.

— По льду мы проехали 360 километров. Потом резко потеплело. Три дня мы ехали больше по воде, чем по льду, а в последний день скорость упала до семи километров за шесть часов, и вода доходила до середины обода велосипеда. Поэтому из соображений безопасности пришлось прервать ледовую экспедицию и выбраться на сушу, в результате чего общий пробег увеличился примерно на 100 километров, — сообщает Андрей Родимцев.

Однако резкое потепление — не единственная трудность этой экспедиции. Сильный ветер, бесспорно, также мешал велосипедистам быстро и комфортно продвигаться в пути. Но, несмотря на все трудности, Андрей Родимцев и Александр Коршунов благополучно достигли финиша у стены Родимцева в Волгограде.

– Все, что начинается или заканчивается в Волгограде, начинается или заканчивается на Мамаевом кургане, – объяснил велосипедист. – На мой взгляд, это все же больше место подвига, чем место конкретного героя. Поэтому мне таким образом хотелось почтить память генерала Родимцева. Хочу уточнить, что его потомком я не являюсь. Кроме того, я хотел показать, что Волга прекрасна круглогодично.

Снаряжение и еду путешественники везли в санях, прикрепленных к велосипедам, а ночевали в палатках на островах или берегу Волги. Ежедневно они вели онлайн-дневник экспедиции, и хотя в одной из записей было сказано: «это не может считаться здоровым досугом в полной мере», потому что такая дорога тяжела и изнурительна, наша редакция рада, что ребята решились на подобное путешествие.

Уже сейчас Андрею Родимцеву поступают предложения повторить экспедицию и даже сделать ее ежегодной, однако сам велосипедист говорит, что не знает, уверен ли он в том, что сможет проделывать это каждую зиму.