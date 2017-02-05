Жизнь жестокая штука! Сомневаетесь?
«Живой Волгоград» в сервисе MegaFon.TV подобрал 5 фильмов, которые заставят вас задуматься о том, что значит быть человеком, и как живется людям в реальном мире!
Посмотрите, пока иллюзия идеальной жизни не стоила вам слишком дорого!
1«Доверие»
К чему может привести безобидное знакомство в социальной сети? Сотни “лайков” и тысяча сообщений, но кто на самом деле скрывается за милым фото и философским статусом? Тот, кто без сожаления разрушит вашу жизнь одним кликом.
2«Дурак»
Вы считаете, что у вас есть гражданский долг? Вы готовы пожертвовать благополучием своей семьи ради благополучия других людей? А вы уверенны, что им это нужно? А не дурак ли вы?
3 «Месть от кутюр»
Если вы имеете смелость быть собой — вам всегда будут завидовать! И пусть ваша жизнь итак не сахар. Посредственности, неудачники и зануды превратят ее в ад! В этой истории нет хэппи-энда. Побег — лучшее лекарство от людской злобы, конечно, если вам есть куда бежать…
4«Класс коррекции»
Вы счастливо и спокойно пережили подростковый возраст и считаете, что это все выдумки? Поздравляем, не всем так везет. Этот фильм откроет вам глаза на то, в каком мире взрослеют наши дети. И спасти их не в нашей силе…
5«Саранча»
Вы любите? Верите в светлое будущее? Думаете, что деньги в жизни не главное? Удачи! Только не пробуйте легкой, безбедной, сытой жизни! «Подсесть легко, слезть невозможно. Первую дозу хапнул — все считай пропало….»
Начать обсуждение →