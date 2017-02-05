3 «Месть от кутюр»



Если вы имеете смелость быть собой — вам всегда будут завидовать! И пусть ваша жизнь итак не сахар. Посредственности, неудачники и зануды превратят ее в ад! В этой истории нет хэппи-энда. Побег — лучшее лекарство от людской злобы, конечно, если вам есть куда бежать…