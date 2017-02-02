Внимание, автомобилисты: 2 февраля в центре города будут ограничены движение, стоянка и остановка транспортных средств. Ограничения вводятся на период подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий. В целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00 на следующих участках дорог:

— по автомобильной дороге улицы Чуйкова в границах от улицы им. В.И. Ленина до улицы 13-ой Гвардейской,

— по автомобильной дороге улицы Комсомольской в границах от улицы Чуйкова до Набережной 62-ой Армии,

— по автомобильной дороге улицы 13-ой Гвардейской в границах от улицы Чуйкова до улицы Советской,

— по автомобильной дороге улицы им. В.И. Ленина в границах от улицы Чуйкова до верхней террасы Набережной им. 62-ой Армии.

Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, Советской, 7-ой Гвардейской, Набережной 62-ой Армии, проспекту им. В.И. Ленина. Заранее планируйте свой маршрут, учитывая данную информацию.