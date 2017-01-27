Зима в этом году выдалась более-менее снежная и морозная, а значит, можно активно заниматься зимними видами спорта, ну или просто кататься на санках. Да, конечно, у нас в городе особо негде покататься на сноуборде и лыжах, а вот на коньках — пожалуйста.

В этом году в нашем городе были оборудованы более 40 ледовых катков в каждом районе. Площадь катков варьируется от 100 до почти 1500 квадратных метров, большая часть из них будет открыта для посетителей в дневное и вечернее время, есть и такие, которые будут работать круглосуточно. На некоторых катках открыт прокат коньков, а некоторые оборудованы раздевалками и палатками, где продают горячий чай.

Ледовые катки есть в каждом районе города, и жители охотно их посещают. Активных волгоградцев можно увидеть на катках как днем, так и в темное время суток. Ну а если вы решили покататься на коньках и не знаете, где они находятся, то вот вам список, где их можно найти: на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе; в Дзержинском районе — рядом с культурным центром «XXI век»; в Тракторозаводском районе — на площади им. Дзержинского и на площади Аттракционов; в Советском районе — перед магазином «Спортмастер» около с ТРЦ «Акварель», а также рядом с подростковым клубом «Дружба» (ул. Автомобилистов, 4); в Кировском районе — рядом с ТЦ «Космос», на стадионе МУ СДЮСШОР №16, в парке «50 лет Октября»; в Красноармейском районе — на спортивной площадке школы №120, на стадионе «Темп», на территории «Строй-Молла» и недалеко от ЖД станции «Заканальная»; в Краснооктябрьском районе — на стадионе «Зенит». Также есть катки в некоторых дворах многоквартиных домов.