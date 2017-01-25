Прошло не так много времени с того момента, как после ремонта открылся Комсомольский путепровод. Новые защитные экраны уже сильно загрязнились, и их необходимо помыть. Прогуливаясь по мосту сегодня, «Живой Волгоград» обнаружил, что рабочие пытаются оттереть эти конструкции. Результат их трудов трудно назвать успешным, так как на стеклах осталось много разводов и грязи, которые выглядят весьма непрезентабельно. Видимо, обслуживающий путепровод персонал не был снабжен необходимыми чистящими средствами, а может быть, рабочие просто не посчитали нужным прилагать какие-либо усилия для удаления неприглядных разводов. Увы, фотографии не могут передать всей «красоты» результата помывочных работ, в реальности это смотрится гораздо грязнее.

Кстати, на экранах уже появились первые граффити, нашлись «мастера», которые успели оставить свой «шедевр» на стеклах. Как будут отмывать данные «произведения искусства», пока не ясно, да и будут ли вообще это делать.

Нашей редакции стало интересно, сколько примерно стоит мойка данных экранов, чтобы они были по-настоящему чистыми, выглядели привлекательно, радовали глаз и не вызывали у рабочих желание сказать «и так сойдет».

С таким вопросом мы обратились в клининговую компанию «ЭлояСервис», но, к нашему сожалению, от комментария они воздержались, ссылаясь на прайс, и примерную стоимость назвать не смогли.

А вот в ООО «Клиринговая компания» менеджер отдела продаж Анастасия дала примерный разбег цен, основываясь только на визуальном представлении: «Для того, чтобы отмыть экраны качественно с обеих сторон, необходимо примерно 400000 рублей.» Более точную цену могут назвать при полном осмотре объекта.

Возможно, стоило оставить красивую кованую ограду, которая обходилась бы городу дешевле и смотрелась гораздо красивее.