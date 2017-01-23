Экологи готовят к введению в эксплуатацию пять автоматизированных постов, которые будут следить за состоянием атмосферного воздуха. Стационарные посты будут готовы уже к концу января. Сейчас они проходят техническое обслуживание и ремонт, который осуществляется специалистами комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области.

В декабре измерительное оборудование постов, расположенных в Волгограде, Волжском и Краснослободске, прошло диагностику и техническое обслуживание. Проведенные работы позволят получать достоверную информацию о содержании в зоне действия этих постов загрязняющих веществ – таких как оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сероводород – и использовать их для актуальной оценки состояния воздуха.

На данный момент на территории Волгоградского региона сформирована система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, включающая 16 постов, 8 из которых находятся на балансе Облкомприроды. Посты функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха и метеопараметрах. Данные, поступающие от постов, направляются органам власти, органам местного самоуправления, организациям, а также доводятся до населения региона.