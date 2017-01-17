В этом году для верующих в семи районах города будет обустроено 8 купелей. Во время праздника Крещение Господне с 18:00 18 января до 20:00 19 января для безопасности людей рядом с купелями будут дежурить оперативные и спасательные службы, бригады скорой медицинской помощи, народные дружинники.

Напомним, что для жителей и гостей города подходы к воде будут открыты в след. местах:

в Тракторозаводском районе — напротив жилого дома № 4 по ул. Грамши (пос. Спартановка);

в Краснооктябрьском — на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16а);

в Центральном районе — напротив причала № 9 на Нижней террасе набережной им. 62-й Армии;

в Дзержинском районе — на пруду Ангарском;

в Советском районе – на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне;

в Кировском районе — на правом берегу Волги возле пристани им. Руднева;

в Красноармейском районе будет две купели: одна на пляже в пос. Южном, вторая – у монумента В.И. Ленину на набережной по ул. Фадеева.

Для удобства волгоградцев возле купелей будут развернуты торговые точки, установлены пункты обогрева, где можно переодеться и согреться горячим чаем.