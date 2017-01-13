Новогодние каникулы уже закончились, но уже сегодня в ночь страна будет отмечать Старый Новый год, а это значит, что не все праздники ещё закончились. Выходные уже завтра, ну и если вы не желаете сидеть дома «Живой Волгоград» подскажет куда можно сходить в ближайшие дни.

14 января

В 13:00 стартует зимний велопарад. Велосипедисты стартуют от площади Сталинградской, а финиш будет на площади Павших Борцов. К мероприятию могут присоединиться велосипедисты достигшие 18 лет. Регистрация участников начнется в 12:30.

В 14:00 в ТРЦ «Акварель» начнется «Рыцарский турнир». Вы сможете окунуться в недра средневековых традиций, побродить по средневековой ярмарке, насладиться боем отважных рыцарей и самое главное — отлично провести время всей семьей или с друзьями!

15 января

В 10:30 в Комсомольком саду начнутся соревнования по зимнему фигурному вождению велосипеда. Заявку на участие в соревновании можно будет подать на месте с 10:30 до 11:00. А сразу после будет дан старт.

Как по нам, так стоит посетить «Рыцарский турнир», ну когда вам ещё выпадет шанс увидеть рыцарей и сделать фото на память :-)

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