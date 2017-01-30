В минувшие выходные в Комсомольском саду состоялся фестиваль креативных саней «Чудо-сани 2017». Принять участие в фестивале мог любой желающий. Задачей участников было провести достойную презентацию своих оригинально оформленных саней.

В нашем большом городе нашлось около десяти креативных команд, которые создали свои необычные сани. К слову, подошли они к этому делу со всем энтузиазмом. Тут были представлены и сани Деда Мороза, и космический корабль, и гусеница, и трон, и гнездо, и Спанч Боб, и даже сани с мангалом. В общем фантазия у участников отличная.

Во время фестиваля участники не только должны были презентовать своё творение, но и продемонстрировать, как сани едут. Все сани отлично скользили по снегу. Веселья тут хватило на всех собравшихся, и даже мороз не помешал проведению мероприятия.