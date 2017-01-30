Даже зимой волгоградцы предпочитают вести активный образ жизни. Это доказывает масса спортивных мероприятий, которые проходят в нашем городе зимой. На днях состоялось очередное спортивное мероприятие «Волгоградская лыжня», которое проходило на территории СК «Зенит».

Данное мероприятие стало уже традиционным, и с каждым годом участников становится больше. В этом году участниками лыжного забега стали более 120 волгоградцев, а также жители Фроловского и Иловлинского районов области. Присоединиться к мероприятию мог любой желающий вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Самому младшему участнику забега – 5 лет, а самому старшему лыжнику исполнился 81 год. Результаты лыжной гонки оценивало профессиональное жюри.

Участникам гонки предлагали несколько дистанций длиной от 500 метров до 10 километров. В зависимости от собственной подготовки, участник мог выбрать и пройти одну из дистанций. Мороз не помешал проведению гонки, а даже сделал её более динамичной.

Напомним, что «Волгоградская лыжня» является традиционным мероприятием и проводится в городе уже в 14-й раз. Его главной целью является привлечение к занятиям физической культурой и спортом как можно большего числа горожан.