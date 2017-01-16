С 16 января в Волгограде начинает работать новый маршрут, который свяжет между собой Красноармейский, Кировский и Советский районы. Маршрутное такси под номером 15а будет ходить по маршруту от ТРЦ «Акварель» до остановки ул. Новопортная (кладбище Красноармейского района).

До этого жителям частного сектора Красноармейского района, желающим доехать до Кировского или Советского районов, нужно было сначала добраться до центра района, чтобы сесть на маршрутку. Сейчас у них появилась возможность доехать туда без пересадок.

Как сообщили «Все для Вас» в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса, новый маршрут разработан для удобства покупателей. Движение будет начинаться в 6.00 и заканчиваться в 22.25. Интервал движения составит 5 минут. Маршрут такси: «ТРЦ «Акварель» — «Кардиоцентр» — «Энергоколледж», «МЧС-40 (по ул Кирова)» — «Химгородок» — «ул. Новопортная» (кладбище).