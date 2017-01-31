В Волгограде начался демонтаж насосного оборудования на главной канализационной насосной станции (ГКНС). Работы выполняются компанией «Концессии водоснабжения». Оборудование будет заменено на новое, работы ведутся в рамках инвестиционной программы 2015-2017 г.

Через ГКНС проходят стоки сразу шести районов Волгограда, которые перекачиваются на станцию аэрации – очистные сооружения канализации на острове Голодном. Данная станция является самой мощной из всех 50 канализационных насосных станций города. Она не прекращала работать со дня своего запуска в эксплуатацию, в среднем за год она перекачивает 16 тыс. кубометров стоков в час, обслуживая около 750 тыс. человек. Спустя долгое время оборудование устарело, и теперь необходимо его менять. К модернизации станции «Концессии водоснабжения» приступили в конце 2016 года.

На данный момент рабочие почти завершили общестроительные работы. За это время удалось заменить кровлю и окна, а также утеплить стены. Параллельно велась подготовка к реконструкции основного оборудования. Три насосных агрегата, дающие станции КПД не выше 50%, будут заменены на новые марки Flygt. Под этой маркой выпускаются одни из самых надежных в мире насосных агрегатов высшей ценовой категории с частотно-регулируемыми приводами Schneider Electric. В результате модернизации ГКНС сократит потребление электроэнергии более чем в 5 раз. Частотно-регулируемые приводы управляют работой насосных агрегатов в автоматическом режиме.Помимо этого, здесь ведется реконструкция шести механических решеток приемного отделения. Они повысят степень надежности работы станции в целом, снижая риск попадания крупных фракций в насосные агрегаты.

Как поясняет заместитель директора «Концессий водоснабжения» по перспективному развитию и капитальному строительству Александр Жерноков: «ГКНС – насосная станция первой категории надежности. Ее бесперебойная работа – это экологическая безопасность Волгограда. Любая авария на станции приведет Волгоград к экологической катастрофе. Поэтому все виды работ, производимые на ГКНС, выполняются последовательно, с тройным запасом прочности и обязательной проверкой качества произведенных работ от эксплуатирующей организации».